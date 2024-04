Leila rebate Landim: ‘Ganhamos do Flamengo na grama natural’

Que o duelo entre Palmeiras e Flamengo já tinha começado muito antes de domingo, não era novidade. Mas o tom das declarações e provocações não tem diminuído e, nesta sexta-feira (20), a presidente alviverde, Leila Pereira, colocou um pouco mais de pimenta no clima de pré-jogo. Ela rebateu declarações de Rodolfo Landim, mandatário rubro-negro, que criticou o fato de jogar no gramado sintético do Allianz Parque.

Em uma declaração ao podcast ‘Paparazzo Rubro-Negro’, Landim afirmou que o Palmeiras ‘vai querer jogar no sintético’ para prejudicar o Flamengo. Mas Leila Pereira respondeu em tom provocativo, destacando os títulos conquistados em 2021 e em 2023, em Montevidéu e Brasília, respectivamente. Ambos, aliás, em estádios com piso natural.

“A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições”, disparou Leila.

De fato, o jogo entre Palmeiras e Flamengo até poderia acontecer na Arena Barueri, já que haverá um show no Allianz Parque neste sábado. Mas o clube correu contra o tempo para garantir o jogo em casa, mesmo sem conseguir desmontar toda a estrutura do espetáculo. Ainda que o estádio tenha uma capacidade menor por causa do evento, a partida segue na casa palmeirense, às 16h deste domingo.

