Julian Nagelsmann renova com a seleção alemã até 2026

Nesta sexta-feira (19), a Federação de Futebol da Alemanha oficializou a renovação de contrato do técnico Julian Nagelsmann. Agora, ele fica até a Copa do Mundo de 2026. Inicialmente, o seu acordo iria até o fim da Eurocopa deste ano.

Contratado em meio a crise da seleção nacional, o treinador mostrou uma excelente organização tática e melhorou a equipe dentro de campo.

O ápice da sua trajetória veio na última Data Fifa, quando a Alemanha venceu a França e a Holanda nos amistosos.

Em comunicado após a renovação, Julian Nagelsmann não escondeu o entusiasmo em conquistar a Euro dentro do seu país.

“Com atuações apaixonantes e vitoriosas, temos a chance de conquistar um país inteiro. As duas vitórias sobre França e Holanda em março nos deu esse gostinho”, afirmou o treinador.

Bayern de Munique

Antes de estender o seu vinculo com a Alemanha, Julian Nagelsmann viu o seu nome ganhar força para trabalhar no Bayern de Munique, principal clube do futebol local.

Polêmica com Julian Nagelsmann

Vale citar, que o treinador foi demitido do Bayern de Munique de forma inesperada em março do ano passado por conflito com a diretoria. No time bávaro, ele ficou de 2021 a 2023.

