Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Felipe Melo volta a ser titular do Fluminense no duelo com o Vasco neste sábado (20) - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e será recheada de clássicos estaduais, Assim, entre eles, Fluminense e Vasco medem forças neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Os arquirrivais tropeçaram no meio de semana e buscam se recuperar na tabela neste início de competição nacional.

De um lado, o Tricolor de Laranjeiras ainda não conseguiu vencer no campeonato e vem de um revés, de virada, por 2 a 1 para o Bahia, em Salvador, Do outro, o Cruz-Maltino lutou bravamente, mas sucumbiu, também por 2 a 1, diante do Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

Onde assistir

O Clássico dos Gigantes terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz terá uma tarefa importante diante do rival, que é o de encerrar o maior jejum em clássicos da história do clube. Nesse sentido, o Tricolor não sabe o que é vencer um rival do estado desde o dia 9 de abril de 2023. Desde então, foram treze partidas, com sete empates e seis derrotas.

Para o duelo deste sábado (20), o comandante contará com os retornos de Felipe e Marcelo, que foram poupados diante do Bahia. Na distribuição tática, a tendência é que o time tenha uma dupla de zaga tradicional, com a entrada de Manoel. Martinelli, por sua vez, deve formar a dupla de volantes ao lado de André. Keno e Renato Augusto podem aparecer entre os relacionados.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito. Gabriel Pires, por sua vez, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, enquanto Thiago Santos sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada.

Como chega o Vasco

Depois da derrota para o Massa Bruta, Ramón Díaz poderá promover a estreia de Hugo Moura, novo reforço cruz-maltino, que já teve seu nome no Boletim Diário Informativo (BID).

No entanto, o treinador não deve contar novamente com o chileno Gary Medel, que sofreu lesão na panturrilha durante o jogo contra o Grêmio. Além disso, o defensor tem passado por problemas pessoais relacionados à saúde de sua mãe. Os volantes Jair e Paulinho ainda se recuperam de lesões mais sérias e seguem fora.

A tendência é que o comandante também não tenha Dimitri Payet à disposição, visto que o jogador está em fase de transição e não atua há um mês. Na última coletiva de imprensa, Ramón destacou que terá calma para o retorno oficial do meia francês.

FLUMINENSE X VASCO

Brasileirão-2024 – 3ª rodada

Data e horário: 20/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Daiane Muniz (Fifa-SP)

