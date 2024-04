Árbitro de Cerro Porteño x Fluminense traz boas recordações para torcida tricolor

A Conmebol escolheu Esteban Ostojich, de 42 anos, para apitar Cerro Porteño x Fluminense, no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Diante disso, o profissional traz ótimas lembranças para os tricolores, visto que esteve à frente da partida diante do River Plate, que terminou 5 a 1 para a equipe carioca, na edição de 2023 do torneio continental. O confronto com os paraguaios acontece na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla.

Em 2024, aliás, o árbitro comandou o VAR na estreia do Tricolor de Laranjeiras na competição, no empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. Além disso, Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiros (URU) foram o quadro de assistentes, enquanto o compatriota Leodán González comandará o VAR.

Em dois outros momentos da carreira, Esteban Ostojich atuou em dois jogos da Seleção Brasileira diante da atual campeã do mundo, a Argentina. Isso aconteceu na final da Copa América de 2021. Ele permitiu que os argentinos, que venceram por 1 a 0, no Maracanã, retardassem o andamento do jogo.

No empate sem gols, válido pelas Eliminatórias de 2022, Otamendi acertou uma cotovelada em Raphinha, e o árbitro Andrés Cunha não marcou falta. No VAR, Esteban Ostojich considerou que houve infração, mas para cartão amarelo por causa da “intensidade média do golpe”. Por fim, a Conmebol suspendeu os dois e enxergou a avaliação como um “erro grave”.

