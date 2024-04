Grêmio x Cuiabá: onde assistir, arbitragem e escalações

O Grêmio terá o Cuiabá como seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha enfrenta o Dourado, neste sábado (20), às 18h30, na Arena, pela terceira rodada do torneio. Ambos foram campeões estaduais, mas têm início de campanha distintos na Série A.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Em meio à conquista do heptacampeonato gaúcho, o Imortal não conseguiu bons resultados na Libertadores. Afinal, acumula derrotas para o The Strongest, na Bolívia, e para o Huachipato, em casa. Por sinal, seu começo de trajetória no Campeonato Brasileiro também foi negativo, com derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário. Contudo, recuperou-se no compromisso seguinte, pois venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0, na Arena.

Assim, o Tricolor Gaúcho se encontra na oitava colocação da Série A, com três pontos. Inclusive, aposta no retrospecto positivo contra o adversário para garantir seu segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. Afinal, em seis jogos nunca perdeu para o Cuiabá, com cinco resultados positivos e um empate.

O centroavante Diego Costa deve seguir como desfalque no Grêmio. Assim como há chances de Gustavo Martins continuar como titular na vaga de Kannemann e ao lado de Geromel. Além da extensa lista de jogadores entregues ao departamento médico, Renato Gaúcho tomou conhecimento de nova baixa. Trata-se do atacante Pavón, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita depois do seu último compromisso diante do Furacão.

Como chega o Cuiabá

Em seu único embate pelo Campeonato Brasileiro até aqui, o Dourado sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Athletico. Segundo o calendário do torneio, seu próximo adversário seria o Vitória, mas o time mato-grossense pediu o adiamento do duelo. Afinal, enfrentou o Vila Nova pela semifinal da Copa Verde e perdeu por 2 a 0, na última quarta-feira (17).

Com o revés elástico na Série A e uma partida a menos, o Cuiabá ocupa a última colocação ainda sem pontuar. Após imbróglio na Justiça com o clube, o volante Denílson deve voltar a lista de relacionados para o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o lateral-esquerdo Ramon segue na fase final de recuperação de contusão muscular na coxa direita.

O meio-campista Max recentemente sofreu problema semelhante na mesma região e é mais uma baixa. O centroavante Deyverson deixou a delegação em Goiânia e retornou à Cuiabá em vez de ir para Porto Alegre. Isso porque ele foi afastado por questões disciplinares e por não colaborar em negociações para a renovação contratual. Aliás, o técnico interino Luiz Fernando Iubel ainda tem uma dúvida no meio de campo entre Fernando Sobral e Filipe Augusto.

GRÊMIO X CUIABÁ

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 20/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Rs)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz, Cristaldo, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Empereur e Rikelme; Guilherme Madruga e Fernando Sobral (Filipe Augusto); Derik Lacerda, Jonathan Cafú e Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (Fifa-SP) e Alessandro Alvaro Rocha (BA)

VAR: Rodrigo D’Alsonso Ferreira (SC)

