Fluminense acerta a renovação do lateral Justen

O Fluminense faz um trabalho de base, que é reconhecido e muito elogiado em Xerém. Com isso, o clube carioca acertou a renovação do lateral-direito Lucas Justen, de apenas 21 anos. Assim, o Moleque de Xerém, que tinha contrato até o fim de 2024, assinou nesta sexta-feira (19), no CT Carlos Castilho, um novo vínculo válido até dezembro de 2026.

“Estou muito feliz. A gente trabalhou bastante por isso. Não só eu, mas minha família e meu staff. É um sentimento de muito orgulho, um sonho realizado. Desde pequeno eu sonho com isso”, disse o jogador, que falou também sobre sua relação com o Fluminense:

“Quando eu era pequeno, cheguei a entrar em campo com o Fred, no jogo do título de 2010. E agora estar aqui do lado dele, convivendo com os jogadores e vivendo esse sonho é espetacular. Eu já tive inspirações que saíram de Xerém e voltaram para cá, como o Marlon e o Marcelo, que hoje jogam comigo. Para mim é um sonho viver isso e, quem sabe, poder ser essa inspiração para outros Moleques de Xerém”.

Natural de Petrópolis, Justen chegou ao Tricolor com 12 anos de idade. Suas principais conquistas como Moleque de Xerém foram os títulos do Campeonato Brasileiro Sub-17 com a “Geração dos Sonhos” em 2020, o bicampeonato Carioca Sub-20 de 2021 e 2022 e a Copa Rio Sub-20 em 2023. Por fim, entre os profissionais, o lateral soma seis jogos e uma assistência.

