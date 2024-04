Show de Roberto Carlos no Pacaembu é cancelado por falta de segurança

Um show do cantor Roberto Carlos, que ocorreria nesta sexta-feira (19), no Pacaembu, foi cancelado após a Prefeitura de São Paulo interditar o estádio. Anteriormente, a empresa que administra do estádio tinha insistido em manter o espetáculo, mesmo com as avaliações negativas das autoridades, que consideraram não haver segurança para a realização do evento. Assim, ele não ocorrerá nesta sexta.

O show seria especial de aniversário de Roberto Carlos, que completa 83 anos nesta sexta. Mas três avaliações da Secretaria Municipal de Urbanismo e do Corpo de Bombeiros indeferiram o alvará de autorização. Embora o show seguisse marcado para a noite desta sexta, ainda no fim da tarde viaturas da Polícia Militar foram à Praça Charles Miller, onde fica a entrada principal do Pacaembu, para interditá-lo.

A concessionária Allegra Pacaembu garante que irá remarcar o show. O evento não seria no campo principal, mas em um subsolo do estádio, num espaço destinado a cerca de 3 mil pessoas. De acordo com o relatório da Secretaria de Segurança Pública, há pelo menos 18 irregularidades no espaço destinado ao show, como rotas de fuga obstruídas, hidrantes sem pressão e a falta de um sistema de alarme de incêndio, entre outros.

Para a prática do futebol, o Pacaembu só deverá estar à disposição entre junho e julho. Mas ainda não há uma data definida para a reabertura do estádio, fundado em 1940 e que passou por uma enorme renovação.

