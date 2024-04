Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Crzueiro se enfrentaram na final do Campeonato Mineiro neste mês - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, neste sábado tem clássico em Minas Gerais. O Atlético-MG recebe o Cruzeiro pela terceira rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Atlético-MG

Ainda sem vencer na competição, o Galo busca sua primeira vitória depois de duas partidas. Além disso, aliás, o clube alvinegro quer bater seu principal rival pela primeira vez na sua nova casa. Afinal, em três clássicos, foram duas derrotas e um empate.

Como chega o Cruzeiro

O Cabuloso venceu na estreia, mas vem de empate na última rodada. Agora, mais uma vez fora de casa, o time celeste quer surpreender no estádio adversário. Outro fator motivador é a derrota na final do Campeonato Mineiro, que deixou o Cruzeiro engasgado com o Atlético.

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

Brasileirão 2024 – Terceira rodada

Data e horário: 20/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Filipe Machado (João Marcelo), Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

