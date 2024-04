Vitória rescinde contrato com Luan, que fica sem clube

Luan encerrou sua passagem pelo Vitória. O clube e o jogador concordaram em rescindir o contrato, que originalmente tinha validade até o final do ano. O Canal do Dinâmico divulgou a notícia primeiro, posteriormente confirmada pela ESPN. Horas depois, o término do contrato apareceu no BID, o Boletim Informativo Diário, da CBF.

Com 31 anos, o “Rei da América” em 2017, durante sua passagem pelo Grêmio, Luan chegou ao Rubro-Negro no começo de 2024 como um dos principais reforços da equipe, que recentemente conquistara o título da Série B e se preparava para o Campeonato Brasileiro.

Entretanto, ele perdeu espaço com o técnico Léo Condé, especialmente após a chegada de novos jogadores, como Léo Naldi, Luan Santos, Pablo, Jean Mota e Luiz Adriano. Luan fez seis aparições pelo Vitória no total (três no estadual e três na Copa do Nordeste), mas não conseguiu marcar gols. Sua última partida pelo Vitória foi em 27 de março contra o Treze-PB. Na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, ele nem sequer esteve na relação do treinador para a partida.

Ex-Vitória foi destaque no Grêmio

Luan, que foi destaque do Grêmio na conquista da Libertadores há sete anos, não teve uma sequência de jogos desde 2020, quando se transferiu para o Corinthians. Pelo Timão, ele participou de 78 jogos, marcando nove gols e fornecendo cinco assistências. Em 2022, foi para o Santos, mas também não teve sucesso em se firmar. Depois de rescindir com o Corinthians, retornou ao Grêmio na tentativa de recuperar sua forma, porém, fez apenas cinco jogos e foi dispensado.

Agora sem clube novamente, Luan está de volta ao mercado no último dia da janela de transferências. Há especulções a respeito do seu nome em algumas equipes da Série B, como Mirassol e América-MG.

