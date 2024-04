Novorizontino vira no fim e começa a Série B com o pé direito

Dois jogos no interior paulista inauguraram, no início da noite desta sexta-feira (19/4), a Série B do Brasileirão-2024. Em Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu o América-MG e ficou no 1 a 1. Já o Novorizontino, em casa, venceu de virada, por 2 a 1, o CRB.

O primeiro gol da Série B-2024 saiu do encontro em Novo Horizonte e foi do CRB, de Gegê, no primeiro tempo. Mas o zagueiro Cesar Martins deixou tudo igual na etapa final. Já o duelo no Estádios Santa Cruz, em Ribeirão Preto, se definiu para o Coelho Mineiro na etapa final, gol de Renato Marques.

Confira aqui os jogos da Série B-2024

Coelho estreia na Série B com empate

Rebaixado da elite e com status de favorito a novo acesso, o América-MG encarou o Botafogo, em Ribeirão Preto. No primeiro tempo, o time paulista foi levemente superior, mas sem fazer valer a sua ofensividade diante da defesa americana. No segundo tempo, o Coelho começou melhor e chegou aos gol aos 17 minutos. O veterano Juninho recebeu pela direita e cruzou. O zagueiro Lucas Dias não conseguiu cortar e Renato Marques se antecipou ao goleiro para mandar ao gol.

O Botafogo teve ótima chance para empatar, aos 35. Alex Sandro, após cruzamento da direita, entrou livre e cabeceou no travessão. Contudo, de tanto martelar, o Botinha chegou lá nos acréscimos. Aos 46, em escanteio pela esquerda, o zagueiro Bernardo Schappo ganhou no alto e, de cabeça, deixou tudo igual.

Novorizontino: virada no fim

No Ismael de Biasi, Novorizontino e CRB fizeram jogo movimentado e muito equilibrado, com o Novorizontino com um pouco mais de posse (54%) e finalizações (17 a 15). O CRB saiu na frente logo aos 14 minutos, num chute de Gegê que bateu na zaga e matou o goleiro Jordi. Mas o Novorizontino, uma das sensações do Paulistão-2024, manteve uma boa postura em campo e chegou merecidamente ao empate aos 40, com Cesar Martins escorando um cruzamento de Raul Prata pela direita. Mas, para alegria da torcida local, no último lance do jogo, aos 50, Lucca escorou cruzamento da esquerda e colocou 2 a 1 no placar. Nem teve tempo para saída de bola.

