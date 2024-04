Fluminense prepara retornos de Keno e Renato Augusto na Libertadores

O técnico Fernando Diniz deverá ter voltas importantes na próxima semana no Fluminense. Nesta sexta-feira, Keno e Renato Augusto treinaram com o elenco e devem ficar à disposição na quinta-feira, quando o Tricolor encara o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores. O “ge” deu a informação.

O atacante sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo na semifinal do Cariocão, contra o Flamengo, no dia 16 de março. Keno, aliás, chegou a ficar com o perna imobilizada durante a recuperação. Já o meio-campista, porém, se lesionou no dia 3 de abril, na estreia tricolor na Libertadores, contra o Alianza Lima (PER). O problema de Renato Augusto foi muscular, na panturrilha esquerda.

Além dos dois, outros problemas médicos no Fluminense são o zagueiro Marlon e o meio-campista, ambos sem prazo de retorno ainda. Lelê, contudo, que rompeu o ligamento do joelho direito, só deverá voltar aos gramados em 2024.

Neste sábado, o Fluminense encara o Vasco, no Maracanã, pela terceira do Campeonato Brasileiro 2024. O Tricolor busca sua primeira vitória depois de um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas. Keno e Renato Augusto, porém, ainda não poderão compor o elenco do técnico Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.