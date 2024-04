Grêmio contrata Edenílson, ex-Inter e Atlético

O Grêmio confirmou nesta sexta-feira (19) a contratação do meio-campista Edenílson, de 33 anos, com contrato válido até o final de 2025. O jogador, conhecido por sua passagem no arquirrival Internacional, recebeu a aprovação do técnico Renato Portaluppi para integrar o elenco.

O Imortal, que enfrenta o Cuiabá neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, agiu rapidamente para garantir a contratação do meio-campista do Atlético-MG, já que o prazo para registrar jogadores que disputaram campeonatos estaduais encerrava-se hoje.

No Atlético-MG, Edenilson viu seu espaço diminuir com a chegada de Gabriel Milito. Ele participou de nove jogos na atual temporada (marcando um gol), porém, apenas um sob o comando do treinador argentino. Atualmente, o meio-campista está se recuperando de uma lesão no cotovelo, sofrida no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro.

Edenilson é Tricolor! ?????????? Natural do RS, ele atuou em vários Clubes do Brasil e no exterior, e levantou diversas taças – de Estaduais a Mundial. Agora, retorna à sua terra pra defender nossas cores e ajudar o Grêmio na busca por novas conquistas! Bem-vindo!#ReforçoTricolor pic.twitter.com/8f5p9BJtrY — Grêmio FBPA (@Gremio) April 19, 2024

Grêmio também contratou Rafael Cabral

A contratação de Edenilson representa a nona aquisição do Grêmio para a temporada 2024, sendo a primeira durante esta janela de transferências dos campeonatos estaduais, que teve início em 1º de abril. Poucas horas antes, o clube também anunciou a chegada de outro reforço de Belo Horizonte, o goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro.

