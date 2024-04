Rafael Cabral se despede do Cruzeiro com ‘sensação de dever cumprido’

Negociado com o Grêmio, o goleiro Rafael Cabral se despediu nesta sexta-feira (19) do Cruzeiro, onde vinha como titular até a última semana. As falhas no jogo contra o Alianza Petrolera, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, somadas às críticas da torcida, foram o estopim para que ele decidisse deixar o clube. Portanto, acabou colocado no mercado e ganhou espaço no Peixe, que vai jogar a Série B do Brasileirão a partir deste fim de semana.

O arqueiro de 33 anos, entretanto, considera que deixou boas impressões gerais pelo Cruzeiro. Contratado após deixar o Reading, da Inglaterra, em 2022, Rafael Cabral disputou 120 partidas e conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão, em seu primeiro ano. Ele afirmou que, embora tenha ligações de raiz com o Santos, sempre foi um apaixonado pela Raposa e que abraçou a camisa com tudo que tinha.

“Nesse período no Cabuloso eu ouvi muito a frase: ‘Paixão que vem de berço’. O meu sentimento pode não ter vindo de berço, mas é real, sincero e genuíno. Me sinto muito honrado e grato por ter sido uma das muitas peças desse importante ‘quebra-cabeça’ que foi a reconstrução do clube. Glória a Jesus. Cumpri o que vim fazer e me sinto com a sensação de dever cumprido por ter encerrado esse ciclo com o Cruzeiro numa condição muito melhor da que vivia quando cheguei”, escreveu o jogador, na rede social Instagram.

Em sua carreira, no Brasil, Rafael jogou ainda no Santos, de 2010 a 2013, conquistando uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Paulistão. Além disso, passou ainda pela Itália e pela Inglaterra. Sem ele, o Cruzeiro segue adiante no Brasileirão e enfrenta o Atlético, no clássico deste sábado.

