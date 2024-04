Atacante reserva garante triunfo do Palmeiras no Brasileiro feminino

O Palmeiras fez 2 a 0 no América-MG no jogo que abriu, nesta sexta-feira (19/4), a sexta rodada do Brasileirão feminino. As palmeirenses foram as mandantes, mas o duelo rolou Jayme Cintra, em Jundiaí. As americanas seguraram o empate em 0 a 0 até os 39 da etapa final, quando Amanda Gutierres abriu o placar. Pouco depois, Tainá Maranhão, que começou no banco, entrou e mudou o jogo, fez o segundo gol.

A vitória levou o Palmeiras aos 13 pontos, em segundo lugar. Mas o time pode perder pelo menos duas posições ao fim da rodada. O América, com 10 pontos, caiu para a quinta posição e pode perder mais duas posições até o fim da rodada.

O Palmeiras começou mal. Seu jogo não encaixou nos primeiros 25 minutos. Com isso, foi o América que dominou as ações, porém, pecando nas finalizações. Na reta final, o time palmeirense passou a vencer o duelo no meio de campo e começou a ser mais incisivo. Porém, com apenas uma chance clara, através de Bianca, sem sucesso. Dessa forma, o placar não se movimentou nos 45 minutos iniciais.

Palmeiras deslancha na reta final

No segundo tempo o Palmeiras voltou muito melhor, empurrou as americanas para a defesa e foi criando oportunidades. Aos 25, um chute de Amanda Gutierres obrigou Tainá a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio, a zaga mineira falhou e Laís entrou livre, mas chutou por cima.

A pressão era grande. E foi a atacante Tainá Maranhão quem fez a diferença. Ela entrou na vaga de uma volante, para dar força ofensiva, e cumpriu o objetico. Aos 39, Brena e Tainá Maranhão fizaram a jogada que Amanda Gutierres concluiu para fazer 1 a 0. Quase em seguida, aos 41, Brena lançou Tainá Maranhão na área. A atacante fechou o placar para as palmeirenses: 2 a 0.

