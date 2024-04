Gabriel deixa o Inter e vai jogar pelo Athletico-PR

O Athletico-PR confirmou na noite desta sexta-feira (19) a contratação do volante Gabriel, do Internacional. Com 31 anos, o jogador chega ao Furacão por empréstimo até o fim da temporada, atendendo ao pedido do técnico Cuca. Antigo capitão do Colorado, o jogador enfrentou uma cirurgia no joelho direito em 2022. Ao retornar, contudo, não conseguiu recuperar sua posição na equipe. Sob o comando de Eduardo Coudet, viu seu espaço diminuir e foi afastado, juntamente com Carlos De Pena, que seguiu para o Bahia.

Desde o ano passado, Gabriel já indicava incerteza sobre seu futuro, e com a chegada de uma nova temporada, ficou claro que teria menos oportunidades. O Internacional contratou Bruno Gomes, Fernando e Thiago Maia, intensificando a competição no meio-campo.

Gabriel jogou pouco em 2024

Gabriel, em resumo, esteve em campo em apenas duas das 20 partidas do Internacional nesta temporada, entrando nos minutos finais de vitórias sobre o São José e o Brasil de Pelotas. Até agora, acumulou apenas 20 minutos de jogo em 2024.

Bem-vindo, Gabriel! ??????????

Volante, que estava no Internacional, chega para reforçar o nosso Furacão na sequência da temporada. ?? https://t.co/w8eREJXB0b#Athletico pic.twitter.com/ohBtnYXNnu — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 19, 2024

Além do Internacional, Gabriel passou por clubes como Botafogo, Corinthians e Palmeiras. No Verdão, ademais, trabalhou com o técnico Cuca, atualmente no Athletico-PR. Gabriel conquistou a Copa do Brasil em 2015 e foi bicampeão brasileiro em 2016 e 2017.

LEIA MAIS: Athletico-PR anuncia chegada do ídolo Nikão

No domingo (21), por fim, Athletico-PR e Internacional se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro em Curitiba, na Ligga Arena, às 16h (horário de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.