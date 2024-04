Lateral do Volta Redonda sonha com acesso para quebrar jejum do clube

Há alguns anos ‘batendo na trave’ para conseguir o acesso na Série C do Brasileirão, o Volta Redonda espera acabar com a espera de quase três décadas em 2024. A equipe, que estreia na competição neste sábado (20), contra o Remo, não joga a Série B desde 1998. Pior: no ano passado, a classificação escapou por um gol, no último jogo, contra o Paysandu. Assim, a obsessão por uma subida se torna ainda maior na atual temporada.

Assim, o lateral-esquerdo Sanchez acredita que o clube do Sul Fluminense tem todas as condições de brigar na parte de cima da tabela. Se não fez um grande Campeonato Carioca, ao menos a equipe já tem entrosamento e rodagem dentro da Série C. O experiente defensor destaca que o elenco está pronto para a maratona de jogos, a partir deste fim de semana.

“A preparação foi e está sendo muito bem feita, com foco na melhoria de postura e intensidade das nossas ações. O time teve uma reformulação e todos os atletas que estão chegando já se adaptaram ao estilo da equipe e do técnico (Rogério Corrêa), o que nos dá muita confiança para esse início de campeonato”, afirma Sanchez, falando também sobre a expectativa para visitar o Remo, em Belém:

“Esperamos um jogo bem disputado. Independentemente da fase que o Remo vive, sabemos que é um time grande e que, jogando em casa com o apoio da torcida, apresenta-se como um adversário formidável. No entanto, confiamos em nossa preparação e estamos determinados a realizar uma grande estreia e buscar os primeiros pontos na competição”

