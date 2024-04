Internacional contrata lateral-esquerdo do Sport para a base

Victor Gabriel em ação com a camisa do Sport Recife - (crédito: Foto: Igor Cysneiros/Sport Recife)

O Internacional fechou a contratação do lateral-esquerdo Victor Gabriel, de 19 anos, para as categorias de base. O jogador chega ao clube gaúcho por empréstimo até o fim de janeiro do próximo ano. O vínculo com o clube rubro-negro vai até 2026.

Victor Gabriel é bem avaliado dentro do Sport, mas o Leão entende que a cessão ao Colorado é importante para dar rodagem ao jogador. Apesar da pouca idade, o jovem soma dez partidas como jogador profissional do Sport. Nesta temporada, porém, ele apenas ficou no banco em uma partida.

O Internacional vive situação delicada no Campeonato Brasileiro Sub-20. Afinal, em três partidas disputadas no torneio nacional, o Colorado perdeu todas. O clube, lanterna da competição, marcou quatro gols e sofreu nove, sendo a pior defesa da competição.

Tentando sair da má fase, o Inter volta a campo no Brasileirão Sub-20 na próxima quarta-feira, em casa, diante do Bahia. Possivelmente já com Victor Gabriel, o Colorado buscará a primeira vitória atuando em casa. A partida acontecerá às 15h (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-Queros.

