Mayke, do Palmeiras, exalta confronto com Flamengo: ‘É clássico’

A expectativa do Palmeiras para o jogo diante do Flamengo, neste domingo (21), é digna de um clássico. Ao menos é o que garante o lateral-direito palestrino Mayke. Embora seja um confronto interestadual, o choque entre as duas maiores forças do futebol brasileiro nos últimos anos tem mesmo ares de um grande duelo.

De fato, o confronto pelo Brasileirão tem muito em jogo. Além da recuperação no campeonato, o Palmeiras tenta fazer valer seu fator casa diante dos rubro-negros. Afinal, eles foram adversários já batidos em jogos decisivos no passado, mas há também as provocações de parte a parte, entre os dirigentes dos dois clubes. Mayke, portanto, alerta para a importância do jogo e do apoio da torcida:

“É um grande clássico, um grande jogo e todos vão querer assistir. Nós, jogadores, gostamos muito de jogar jogos assim. Estamos preparados e descansados para fazer um grande espetáculo. A torcida nos ajuda muito e tenho certeza de que o Allianz Parque estará lotado. Com a ajuda dos nossos torcedores, somos mais fortes. Vamos com tudo para, se Deus quiser, conquistar um grande resultado”.

A equipe comandada por Abel Ferreira encerra neste sábado, pela manhã, a preparação para o jogo. A bola rola, no domingo, às 16h, no Allianz Parque.

