São Paulo fará cinco dos próximos seis jogos, longe do MorumBIS

Em crise após um começo ruim de Brasileirão, o São Paulo terá que superar uma sequência complicada para se reerguer na temporada. Isso porque o Tricolor Paulista fará cinco dos seus próximos seis jogos, longe de sua casa.

A primeira partida do São Paulo nesta sequência acontece já neste domingo (21), quando a equipe encara o Atlético-GO, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Tricolor deve ser comandado por Milton Cruz, já que Luis Zubeldía ainda não deve estar regularizado para comandar o time.

Na sequência, no dia 25 de abril, o Tricolor vai até Guayaquil, enfrentar o Barcelona-EQU, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Existe uma grande expectativa que Zubeldía já esteja no banco de reservas nesta partida. O único embate no MorumBIS nesta sequência será logo um clássico. O São Paulo encara o Palmeiras, no dia 29, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na sequência, o São Paulo vai até o Pará, no dia 1 de maio, para encarar o Águia de Marabá, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No dia 5, o Soberano terá um duelo contra o Vitória, em Salvador. Por fim, o Tricolor encerra sua saga como visitante no dia 08 de maio, contra o Cobresal, no Chile, pela Libertadores.

Logística complicada preocupa São Paulo

A sequência preocupa o clube, já que o São Paulo vem sofrendo com lesões durante toda a temporada. No momento, James Rodriguez, Lucas Moura, Rafinha, Wellington Rato e Luiz Gustavo estão no departamento médico. A logística complicada junto com a chegada de uma nova comissão técnica, pode complicar a temporada do Tricolor.

Assim, a missão de Zubeldía vai ser conseguir gerir o elenco em tão pouco tempo. Afinal. o treinador argentino precisará dar uma resposta rápida no Brasileiro após duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Contudo, a Copa do Brasil e a Libertadores aparecem como objetivos principais da equipe no ano.

