Como o possível estreante do dia, Hugo Moura, pode ajudar o Vasco

A contratação de Hugo Moura pelo Vasco preenche uma lacuna importante no meio-campo do time de São Januário. E o volante, que pode e deve estrear neste sábado (20), em jogaço contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão, chega para brigar pela titularidade. Veja, então, como o jogador pode ajudar o Cruz-Maltino.

A posição de volante com características mais defensivas era uma das mais carentes no elenco Cruz-Maltino. As 28 finalizações do Nova Iguaçu, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, deixou escancarado o problema em frente à área vascaína.

Desde 2022, Zé Gabriel era o jogador mais defensivo da linha de meio-campo do Vasco. No entanto, o jogador nunca gozou de prestígio para com a torcida, excetuando período positivo do time na arrancada do Brasileirão de 2023, que culminou com a permanência do Vasco na Série A.

Volante era a “cereja”

Mas o técnico Ramón Díaz nunca escondeu o desejo de contar com um jogador para a posição. Em março, aliás, ele deu entrevista coletiva, onde mostrava a importância de uma contratação para o setor.

“Pela dificuldade que temos, posso pedir (reforços). Mas se financeiramente o clube não está em condições de comprar vamos ter que adaptar o que temos. Sabem que Paulinho e Jair não estão (disponíveis), temos dois jogadores a menos. Eram importantes. Hoje, nos faltaria um ponta e uma cereja (do bolo), que é um volante”, revelou.

E, após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, Ramón respondeu pergunta sobre Hugo Moura. Ele elogiou o jogador e deseja que Hugo se adapte ao estilo de jogo.

“É um jogador de meio de campo. Tivemos a lesão de Paulinho e de Jair. Necessitamos reforçar ali no meio. Estamos felizes porque ele veio e seguramente vai nos ajudar. Ele vai ter que se adaptar ao nosso estilo, à nossa forma de trabalho. Ele é um jogador de características que nós gostamos. Então, nos vamos ajudar para que ele renda e faça um bom campeonato”, avaliou o argentino.

Com Hugo Moura em campo, os outros meias podem ter mais liberdade para criar e subir ao ataque. O volante pode servir como um legítimo cabeça de área, se posicionando em partes do campo onde prioriza a roubada de bola e o começo de uma nova posse de bola. Dessa forma, Payet ficaria com ainda mais liberdade, atuando com menos tarefas defensivas e visando mais a criação de oportunidades.

Ainda não está confirmada a participação de Hugo como titular, mas a tendência é que ele seja relacionado e possa, ao menos, entrar em campo ao longo do jogo. A bola rola às 16h (de Brasília) deste sábado, no Maracanã.

