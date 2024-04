Autor de golaço contra o São Paulo, Luiz Araújo vive grande fase no Flamengo. Veja os números!

Titular em 12 dos 17 jogos que disputou pelo Flamengo na temporada, Luiz Araújo é um dos destaques do time carioca em 2024. Contra o São Paulo, aliás, no último domingo, foi ele que abriu o placar na vitória por 2 a 1, em um golaço de fora da área.

Os números do atacante em campo exemplificam o bom momento dele com a camisa rubro-negra. Afinal, ele é o primeiro jogador do time com mais grandes chances criadas (seis). Além disso, segundo o site “Sofascore”, ele é o atleta com mais assertividade em cruzamento (54%), e o segundo com mais dribles certos (42).

Em 2024, Araújo marcou dois gols e deu três assistências. No entanto, chama a atenção o número de passes decisivos do atacante: 26.

Gol contra o São Paulo repercutiu nas redes sociais

Eleito o cara da segunda rodada do Brasileirão, em votação popular no perfil oficial da competição, Luiz Araújo viu o seu gol rodar as redes sociais rubro-negras. Veja algumas das publicações.

PINTURA DO LUIZ ARAUJO pic.twitter.com/GWbqMnDmqj — FIO MARAVILHA (@FioCRF) April 18, 2024

O gol do Luiz Araújo ontem contra o Sp, me lembrou um gol do Gabigol contra o Grêmio lá na arena… idênticos! ?????????? pic.twitter.com/Wc88q9W6ap — Ryan Thierry (@Crf7RN) April 18, 2024

Luiz Araújo fazendo isso aí com a ex quarta feira pic.twitter.com/6h9QrIpg6G — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) April 18, 2024

