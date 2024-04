Fluminense decide se concentrar antes de clássico contra o Vasco

O Fluminense optou por mudar o seu planejamento e se concentrar antes do clássico contra o Vasco, neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em comum acordo, jogadores e comissão técnica tomaram a decisão. Eles estão agora hospedados num hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, Fernando Diniz e os líderes do elenco entenderam que havia a necessidade da concentração em um hotel, em virtude do atual momento em que vive o Tricolor. De lá, o grupo sairá direto para o Maracanã na tarde deste sábado (20).

É um fator incomum entre os demais clubes cariocas, que não costumam se concentrar antes de jogos no Rio de Janeiro. Por outro lado, o Fluminense fez isso em partidas decisivas, como nas finais da Libertadores e da Recopa.

No momento, o Tricolor está numa sequência de 13 clássicos consecutivos sem vencer, a pior marca da história do clube. Além disso, ainda não conseguiu vencer nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Fernando Diniz empataram com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, e perderam para o Bahia, em Salvador. Na Libertadores, por sua vez, o Fluminense lidera o Grupo A, com 4 pontos, em duas rodadas disputadas até aqui.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.