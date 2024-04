Paulinho, do Vasco, é multado duas vezes na mesma noite por dirigir sem habilitação

O volante Paulinho, do Vasco, passou por uma situação incomum. Afinal, a Lei Seca multou o jogador duas vezes numa mesma noite por dirigir sem habilitação no bairro carioca da Barra da Tijuca. De acordo com a reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, o meio-campista, depois de parado pelos agentes que faziam a inspeção no local, tentou enganá-los com o auxílio de um outro homem.

No entanto, um drone flagrou o atleta cruz-maltino, algo que acarretou na segunda punição dentro de poucos minutos. No primeiro momento, a inspeção multou o jogador por dirigir sem habilitação. Em seguida, o informou que para sair do local com o veículo precisaria de uma pessoa habilitada.

Foi então que nesse momento, um homem de camisa preta se aproximou da ocorrência. Trata-se, portanto, de Thiago Almeida Bianchi de Mattos, um tipo de “motorista profissional” conhecido entre os agentes como “fada”. Ele geralmente fica no entorno da blitz para levar o carro de motoristas impedidos de dirigir e cobrá-los por isso.

O volante, então, ficou no banco traseiro, enquanto Thiago conduzia o veículo. O jogador do Vasco, porém não obteve sucesso. Agentes que monitoravam a ação pararam o atleta 500 metros depois do posto onde o atleta havia sido multado pela primeira vez.

Segunda interceptação

De acordo com a Polícia Militar, o meio-campista fez um PIX no valor de R$ 300 antes da segunda interceptação. Após o pagamento, reassumiu o volante e despediu-se de Thiago, porém três agentes da Lei Seca que acompanhavam a movimentação via drone fizeram o jogador descer do carro.

Por fim, a inspeção multou Paulinho novamente, enquanto prendeu, em flagrante, o motorista Thiago Almeida Bianchi de Mattos. Ainda segundo a polícia, o profissional cometeu um crime quando entregou a direção do carro a uma pessoa não habilitada. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Além disso, ele foi multado, perdeu sete pontos na carteira e vai responder em liberdade, já exercendo sua função no dia seguinte. Um dos grandes destaques do Vasco em 2023, o jogador não atua desde janeiro, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

