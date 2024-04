Corinthians tenta evitar pior início do ataque no Brasileirão desde 2003

Ao passar em branco nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tenta evitar uma estatística negativa em sua história. Afinal, caso não estufe a rede do Red Bull Bragantino neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, o Timão chegará ao pior início do ataque no Brasileirão desde 2003, na era dos pontos corridos.

Sendo assim, o ataque do Timão não balançou as redes no empate com o Atlético-MG e na derrota para o Juventude. No entanto, a equipe paulista jamais passou as três primeiras rodadas sem marcar gols. Nos anos de 2009 e 2012, o Timão passou em branco nas duas primeiras rodadas, mas conseguiu marcar na terceira partida.

“Temos que melhorar, achar um jeito de criar e fazer os gols, tentar ser mais efetivo. Depende de todo mundo. Depois de uma derrota, não foi um jogo bom, temos que pontuar, ganhar para sair dessa situação e responder a essa derrota”, disse Cássio, em entrevista após a derrota para o Juventude.

Momento do setor ofensivo na temporada

Na temporada, até aqui, o Corinthians fez 27 gols em 19 partidas, sendo 17 deles marcados pela dupla Romero e Yuri Alberto, artilheiros do clube no ano com nove e oito gols, respectivamente. Além disso, Wesley, que completa o trio de ataque, marcou duas vezes.

A equipe não marcou gols em sete das 19 partidas na temporada, sendo cinco deles no Campeonato Paulista. No Estadual, aliás, o Timão foi eliminado de forma precoce, ainda na primeira fase.

Diante de Atlético-MG e Juventude, foram 27 finalizações, sendo apenas quatro deles no alvo. No duelo com o Galo, aliás, o time teve 50% de posse de bola e 57% contra o Juventude.

