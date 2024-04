Cruzeiro tem maior sequência invicta como visitante no clássico em oito anos

Na temporada seguinte, com Deivid como treinador, a Raposa venceu na primeira fase do Campeonato Mineiro por 1 a 0, com gol de Raniel. Naquele mesmo ano, pelo Brasileirão, a Raposa venceu o Atlético-MG por 3 a 2, com gols de Alisson, Bruno Rodrigo e Riascos.

Por fim, vale destacar que os três jogos de invencibilidade foram na Arena MRV, nova casa do Galo. No Brasileirão do ano passado, vitória por 1 a 0, com gol contra de Jemerson. Na primeira fase do Mineiro, deste ano, 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e João Pedro. No primeiro jogo da decisão do Estadual, empate por 2 a 2 (gols de Jemerson contra e Dinenno), após sair de um 2 a 0 desfavorável.