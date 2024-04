RB Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Bragantino x Corinthians - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Após decepcionar nas duas primeiras rodadas (um ponto, sem marcar nenhum gol), o Corinthians volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília) para mais um desafio pelo Brasileirão. Será uma pedreira. Afinal, enfrenta, fora de casa, no Nabizão, o Bragantino. O Massa Bruta tem quatro pontos e, dependendo dos resultados, pode fechar este sabadão na liderança provisória. E a Voz do Esporte fará a sua tradicional transmissão-raiz para você não perder nada deste duelo paulista. Começa com um pré-jogo às 17h que te coloca por dentro de tudo envolvendo as equipes. E o elétrico Christian Rafael estará na narração assim que o juiz der o pontapé inicial para o jogão.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Guto Ablas na reportagens.

