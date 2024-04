Palmeiras deve ter desfalque importante para enfrentar o Flamengo

O Palmeiras se prepara na Academia de Futebol antes do confronto com o Flamengo, que acontece às 16h do domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileiro. No entanto, o técnico Abel Ferreira deve ter um desfalque importante para o duelo com o Rubro-Negro. Trata-se do volante Zé Rafael, que deve ficar de fora novamente, com dores lombares. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a tendência é que o jogador só retorne à equipe no clássico com o São Paulo, marcado para 29 de abril. O Verdão ainda tem mais uma atividade, neste sábado (20), antes do jogo diante do rival carioca.

Nesta sexta-feira (19), os jogadores participaram de uma ativação muscular no centro de excelência e atividades técnicas com objetivos específicos, assim como jogadas ensaiadas e complementos físicos.

Além disso, Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam após cirurgia no joelho, cumpriram cronograma de tratamento no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 7, por sua vez, participou do aquecimento com o elenco.

Depois do revés para o Internacional, o Palmeiras busca se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro e voltar ao G4. Um triunfo sobre um dos adversários que também deve disputar o título será essencial para a sequência da competição. O confronto ganhou status ainda maior depois das declarações dos presidentes Rodolfo Landim, do Rubro-Negro, e Leila Pereira, do Verdão.