Veja as contratações dos clubes da Série A na janela que fechou nesta sexta (19/4)

A sexta-feira (19/4) foi o último dia para os clubes brasileiros realizarem contratações de jogadores que disputaram os últimos estaduais ou estavam sem clube. Dessa forma, poderiam aproveitar a janela extraordinária que a CBF abriu nas duas últimas semanas. Esta sexta, inclusive, foi dia insano. Afinal, Athlético-PR, Grêmio, Botafogo e Bragantino anunciaram reforços no apagar das luzes. Veja a lista dos contratados nesta mini-janela dos últimos dias pelos clubes da elite.

Quem mais contratou

Três agremiações fecharam cinco contratações nos últimos dias: Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. O trio é oriundo da Série B em 2023, juntamente com o Vitória, que contratou um pouco menos. Aliás, uma curiosidade: estes quatro foram finalistas de seus estaduais. Atlético-GO, Criciúma e Vitória foram campões, mas o Juventude acabou como vice do Gauchão.

ATLÉTICO-GO

Derek (atacante, ex-Guarani-SP), Gustavo Campanharo (apoiador, ex-Internacional-RS), Marcão (zagueiro, ex-Goiânia), Max (atacante, ex-Sampaio Corrêa-RJ) Raí (atacante, ex-São Bento).

CRICIÚMA

Arthur Caíque (atacante, ex-Sport), Bolassie (atacante, mas estava sem clube depois de deixar o Swansea-ING), Matheusinho (atacante, ex-América-MG), Newton (apoiador, ex-Botafogo-RJ), Ronald (apoiador, ex-Fortaleza).

JUVENTUDE

Daniel Peixoto (apoiador, ex-Rio Claro-SP), Gabriel Inocêncio (lateral-esquerdo, ex-Água Santa-SP) João Vitor (lateral-direito, ex- São Luiz-RS), Marcelinho (atacante, ex-Santos), Thiaguinho (apoiador, ex-Água Santa-SP).

Demais contratações nos últimos dias

ATHLETICO-PR

Gabriel (Apoiador, ex-Internacional-RS), Nikão (meia/atacante, ex-São Paulo) e Zé Vitor (Apoiador, ex-Maringá).

ATLÉTICO MINEIRO

Robert (apoiador, ex-Athletic-MG).

BAHIA

De Pena (apoiador, ex- Internacional-RS).

BOTAFOGO

Cuiabano (lateral-esquerdo, ex-Grêmio), Óscar Romero (apoiador, mas que estava sem clube ao deixar o Pendikspor-TUR).

BRAGANTINO

Pedro Henrique (zagueiro, ex-Athletico-PR).

CRUZEIRO

Gabriel Grando (Goleiro, ex-Grêmio, mas em troca com os gremistas)

FLAMENGO

Carlinhos (Atacante, ex-Nova Iguaçu-RJ).

FORTALEZA

Breno Lopes (Atacante, ex-Palmeiras), Felipe Jonatan (Lateral-esquerdo, ex-Santos), Emanuel Martínez (apoiador, ex-América-MG).

GRÊMIO

Edenilson (apoiador, ex-Atlético-MG), Rafael Cabral (goleiro, ex-Cruzeiro, mas em troca com os mineiros).

INTERNACIONAL

Fabrício (goleiro, ex-Nova Iguaçu-RJ).

SÃO PAULO

Sabino (zagueiro, ex-Sport).

VASCO

Hugo Moura (apoiador, ex-Athletico-PR).

VITÓRIA

Bruno Uvini (zagueiro, ex-Grêmio), Janderson (atacante, ex-Botafogo), Willean Lepo (lateral, ex-Novorizontino).

Quem não contratou

Quatro concorrentes ao título da Série A estudaram o mercado nos últimos dias. Entretanto não aproveitaram a mini-janela: Corinthians, Cuiabá, Fluminense e Palmeiras.

