Com Hugo Moura, Vasco divulga relacionados para clássico com o Fluminense

Anunciado na última quinta-feira (18), o volante Hugo Moura está entre os relacionados do Vasco para o clássico diante do Fluminense. Assim, o volante poderá fazer sua estreia neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Por outro lado, Payet e Medel seguem fora da equipe, que busca voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Cruz-Maltino informou que o francês faz um trabalho de transição da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O camisa 21, por sua vez, foi diagnosticado com um edema na musculatura da coxa esquerda.

Gary Medel será outro desfalque, visto que passa por problemas pessoais, como o estado de saúde de sua mãe. Dessa forma, o defensor tem acompanhado de perto o caso.

Na estreia pela competição, o Cruz-Maltino bateu o Grêmio por 2 a 1, em São Januário. Em seguida, perdeu para o Red Bull Bragantino, também pelo mesmo resultado, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A equipe de Ramón Díaz não foi derrotada em clássicos em 2024.

Confira a lista de relacionados do Vasco

Goleiros: Keiller, Léo Jardim

Zagueiros: João Victor, Léo, Maicon, Rojas

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodriguez, Victor Luís

Volantes: Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza, Zé Gabriel

Meias: Galdames, JP

Atacantes: Adson, Clayton, David, Erick Marcus, Rayan, Rossi, Vegetti

