Milton Cruz comanda o São Paulo antes da chegada de Zubeldía

Com a demissão de Thiago Carpini, caberá a um velho conhecido fazer a transição para a chegada de Zubeldía. Assim, trata-se de Milton Cruz, que não comanda um jogo do São Paulo desde a última rodada do Brasileirão de 2015, contra o Goiás, em uma vitória por 1 a 0, fora de casa. Quis o destino que o profissional voltasse a função novamente em Goiânia, desta vez contra o Atlético-GO.

Nesse sentido, o auxiliar terá a missão de aliviar a crise pelos maus resultados recentes da equipe, que ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, foram duas derrotas, para o Fortaleza, no Morumbi, e Flamengo, no Maracanã.

O foco é voltar a vencer na temporada e tirar o Tricolor paulista na zona de rebaixamento neste início de competição. Do outro lado, o Dragão também ainda não venceu e terá o apoio da torcida.

Nesta temporada, a equipe perdeu nas quartas de final do Paulista, nos pênaltis, para o Novorizontino. Em seguida, perdeu três jogos e venceu só o Cobresal, em casa, pela Libertadores.

Vale lembrar que o auxiliar deixou o São Paulo em 2016, porém retornou em 2021. Contudo, desde então, não tinha comandado o time de forma interina.

Acerto com comandante

O São Paulo acertou a contratação de Luis Zubeldía, que no ano passado venceu a Copa Sul-Americana com a LDU. Na campanha, o time equatoriano eliminou justamente o Tricolor nas quartas de final. Restam detalhes e as assinaturas nos contratos. Nesse sentido, é esperado que o treinador já assine a súmula na partida seguinte, na quinta, contra o Barcelona, em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.