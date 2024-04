Napoli perde para o Empoli e vê Champions distante

O Napoli se complicou na luta por uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Neste sábado (20), a equipe do técnico Francesco Calzona perdeu para o Empoli, fora de casa, por 1 a 0, pela 33 rodada do Campeonato Italiano. Cerri, logo no início do prélio, marcou o gol da vitória.

O resultado deixa o Napoli, atual campeão do Calcio, na modesta oitava colocação, com 49 pontos, cada vez mais longe da Liga dos Campeões. A Roma, em quinto e agora com dois jogos a menos, soma 55. Já o Empoli se afasta cada vez mais da zona do rebaixamento, chegando a 31 pontos. O Frosinone, primeiro time no Z3, tem 26.

As equipes ainda estavam se estudando em campo quando o gol do jogo saiu. Logo aos quatro minutos, Cerri recebeu cruzamento de Gvasi e, de cabeça, não deu chances para o goleiro Meret defender. O Napoli tentou a todo custo o gol de empate e perdeu algumas chances, mas o primeiro tempo terminou 1 a 0.

Na segunda etapa, os visitantes seguiram em cima em busca da igualdade. O técnico Francesco Calzona tentou a todo custo mudar o panorama da partida. Nem as entradas de Raspadori e Simeone deram o resultado esperado. Assim, os napolitanos viram o time ficar sem vencer a segunda partida consecutiva.

Na próxima rodada, o Napoli recebe a Roma no Estádio Diego Armando Maradona, no domingo (28), às 13h (de Brasília). No mesmo dia, o Empoli enfrenta a Atalanta, em Bérgamo, às 10h.

