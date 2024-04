Brasília recebe terceira edição do Bike Camp neste fim de semana

Em mais uma das comemorações do aniversário dos 64 anos da capital do país, o Distrito Federal recebe a terceira edição do Brasília Bike Camp, entre sexta-feira (19/4) e domingo (21/4), na Torre de TV Digital. O maior evento de bikers da América Latina reúne ciclistas para competir em provas de Moutain Bike XCM e XCO, Gravel e Ciclismo de Estrada, além de passeios e projetos de acessibilidade.

A programação recheada de competições ainda promete muita música boa para o público, com entrada gratuita. O Biquini Cavadão sobe ao palco na noite de sexta, com horário previsto para às 21h. No domingo, o artista da vez será Jorge Aragão, às 18h. Terão também atividades como bungee jump, área de camping, praça de alimentação com food trucks, espaço kids e outros shows ao vivo.

“O mais importante é a celebração do ciclismo, da saúde e do bem-estar. O nosso maior objetivo é reunir a família com espaço kids, música e bike. Temos uma variedade de percursos e atividades para todos, desde iniciantes até ciclistas experientes criando o processo de integração social entre todos os usuários e participantes, seja profissional, amador ou recreativo”, afirmou o diretor de comunicação do Brasília Bike Camp, Marcelo Moita.

Entre os atletas que confirmaram presença no Brasília Bike Camp está o ciclista Abraão Azevedo, considerado uma lenda do MTB brasileiro. Dono de uma série de títulos na categoria, o veterano competiu profissionalmente entre 1991 e 2010, mas agora se aventura no Masters.

As inscrições para o Brasília Bike Camp 2024 seguem abertas e podem ser feitas no Instagram @brasiliabikecamp.

Programação completa:

Sexta-feira (19/4)

8h às 12 – Reconhecimento oficial

14h às 18h – Treino Live

18h – DJ Banana

20h - Banda Joselitos

21h – Biquini Cavadão

Sábado (20/4)

9h – Largada XCM (Bateria 1)

10h – Largada Gravel

14h – Largada XCM

16h – Largada DV na Trilha

17h – Premiação

18h – DJ Banana

20h – Garoto RP

21h – Banda Ale

22h – Cool Sarcery

Domingo (21/4)

6h – Largada Ciclismo de Estrada

9h – Passeio Ciclístico

10h às 15h – Largada XCO

17h – Premiação

18h – Jorge Aragão