Brasília recebe torneio Masters de tênis com atletas internacionais

Um dia após comemorar o 64º aniversário, Brasília recebe a 13ª edição do ITG Masters MT700, um dos principais torneios da categoria. A partir de segunda-feira (22/4), a cidade será palco para cerca de 300 atletas, entre 30 a 90 anos de idade, competirem nas quadras do Iate Clube. O evento terá tenistas de países diversos, como Itália, Dinamarca e Chile, e vale 700 pontos para o campeão de cada categoria, no masculino e no feminino.

As finais estão previstas para acontecer sexta (26/4) e (27/4), com disputas de simples e duplas, para homens e mulheres. No caso das partidas em pares mistos, a faixa etária dos tenistas é de 30, 45 e 60 anos. A competição terá os principais nomes do tênis master do Brasil e do mundo, com 100 inscritos a mais em comparação à edição anterior.

“Este será o melhor torneio que já realizamos. No Brasil, sabemos que é o melhor torneio de masters”, compartilhou o vice-diretor de Tênis do Iate Clube, Gilson Luz. Além disso, ele espera uma participação expressiva de tenistas do Chile, assim como de Argentina, Uruguai, Colômbia, Austrália e Polônia.

A partida inaugural do evento da Federação Internacional de Tênis (ITF) começa às 9h de segunda-feira. O Iate Clube, palco do torneio, foi condecorado pelo ITF por realizar uma das melhores etapas do mundo.