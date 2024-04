Matheus Nascimento, do Botafogo, está fora dos gramados por quatro meses

O Botafogo anunciou neste sábado (20/04) que Matheus Nascimento ficará fora dos gramados por pelo menos quatro meses. Artur Jorge, dessa forma, só contará com Tiquinho Soares no ataque alvinegro. Afinal, Janderson está vendido ao Vitória. Além disso, Igor Jesus, reforço do clube para 2024, só pode ser apresentar oficialmente em julho.

LEIA MAIS: Mateo Ponte celebra vitória no Brasileirão e analisa momento no Botafogo: ‘Tenho muito para melhorar’

Lesão de Matheus Nascimento no Botafogo

Na última quinta-feira (18/04), Matheus Nascimento recebeu um voto de confiança de Artur Jorge e iniciou como titular no jogo entre Botafogo e Atlético-GO. O atacante, no entanto, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O centroavante, dessa forma, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Assim, Tiquinho Soares, que estava no banco de reservas, entrou na vaga de Matheus Nascimento. Com gol de Mateo Ponte, o Glorioso venceu o Dragão por 1 a 0 no Nilton Santos e conquistou os primeiros três pontos no Brasileirão

Situação de Marçal

Além de Matheus Nascimento, Marçal também deve passar um período afastado dos gramados. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e precisou ser desfalque no jogo de quinta-feira (18/04). O prazo de recuperação do jogador alvinegro é de um mínimo de quatro semanas.

O Glorioso entra em campo neste domingo (21/04), diante do Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. Sob comando de Artur Jorge, os jogadores alvinegros vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.