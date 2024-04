Ancelotti responde críticas no Real: ‘Nenhum torcedor está triste’

Ancelotti está vivo com o Real Madrid em duas competições - (crédito: Darren Staples/AFP via Getty Images)

A classificação para a semifinal da Liga dos Campeões ainda repercute no Real Madrid. Neste sábado, véspera do grande clássico diante do Barcelona, no Santiago Bernabéu, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre a postura dos Blancos diante do Manchester City, quando o time recuou diante do poderio ofensivo dos Citizens e garantiu vaga somente na disputa por pênaltis.

“Não me surpreende (as críticas). Todos podem ter a sua opinião. Para nós está muito claro como devemos jogar. Você tem que lidar bem quando tem a bola e quando não tem. Não vi nenhum torcedor nosso triste até agora. Eles estão felizes e eu estou feliz com isso. Como se costuma dizer na Espanha: conte-me sobre o mar dos marinheiros”, comentou.

A primeira missão Ancelotti já superou com sucesso: Deixou o atual vencedor da Champions para trás. Agora, o alvo é o arquirrival Barcelona, em duelo que pode deixar o Madrid muito perto do título espanhol. Em caso de vitória, é claro.

“Estamos muito próximos. Mas vamos jogar contra uma equipe muito competitiva. Eles estão indo muito bem. O clássico de sempre, equilibrado, competitivo… é uma oportunidade de vencer a Liga”, afirmou Ancelotti.

O Real Madrid soma 78 pontos, oito a mais que o Barcelona, segundo colocado, faltando sete partidas para o fim do Campeonato Espanhol. São quatro vitórias seguidas para cada equipe na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.