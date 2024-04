Vitória x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de cinco temporadas, Vitória e Bahia voltam a se enfrentar pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, os rivais, que fizeram a decisão do Baiano, se reencontram neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Barradão. O ano de 2024, portanto, tem reaquecido a rivalidade com alguns Ba-Vis decisivos e que reservou fortes emoções aos torcedores.

De um lado, o Leão perdeu para o Palmeiras na estreia, porém não atuou na segunda rodada, visto que o jogo contra o Cuiabá, fora de casa, foi adiado. Do outro, o Tricolor vem de triunfo, por 2 a 1, sobre o Fluminense na Arena Fonte Nova, e se recuperou do revés, de virada, para o Internacional, na estreia.

Onde assistir

A partida terá a transmissão dos canais Premiere e Rede Globo (na Bahia)

Como chega o Vitória

O técnico Léo Condé tem uma série de desfalques e dúvidas para o clássico deste domingo (21). Entre os problemas, Dudu está vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão no joelho.

Além disso, Camutanga se recupera de uma de uma entorse no joelho, enquanto PK tem um desconforto muscular. Nesse sentido, as opções para o comandante são Zapata e o recém-contratado Bruno Uvini na defesa. No meio, Léo Naldi, Luan e Jean Mota disputam uma vaga. O profissional pode voltar a utilizar o esquema com três atacantes e dar chance a Iury Castilho ou Mateus Gonçalves.

Como chega o Bahia

Depois do triunfo sobre o Fluminense, Rogério Ceni não terá Nicolás Acevedo e Ryan, que se recuperam de suas respectivas cirurgias. As outras dúvidas, porém, são em virtude de possíveis improvisações. Na lateral, aliás, Luciano Juba, Rezende e Cicinho são opções, enquanto na zaga, Kanu e Gabriel Xavier disputam posição.

O comandante também tem dúvida para definir o ataque, já que Biel, Ademir ou Everaldo buscam uma vaga ao lado do titular absoluto, Thaciano.

VITÓRIA X BAHIA

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 21/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga [Bruno Uvini ou Zapata], Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Léo Nadi (Luan Santos ou Iury Castilho); Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier (Kanu), Victor Cuesta e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)



