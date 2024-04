Athletico x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 100% de aproveitamento no Brasileirão após duas rodadas, o Internacional entra em campo neste domingo (21), às 16h (de Brasília), para encarar o Athletico, na Ligga Arena. Assim, no jogo, válido pela 3ª rodada da competição, o Colorado tenta quebrar o jejum de 10 anos sem vencer o Furacão no estádio.

Depois de uma estreia de gala, com a goleada por 4 a 1 sobre o Cuiabá, a equipe paranaense perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre, e deixou o G4. Já os comandados de Eduardo Coudet conquistaram duas vitórias importantes nas primeiras rodadas, contra o Bahia, de virada, e o atual campeão Palmeiras, fora de casa.

Onde assistir

A partida deste domingo (21) terá a transmissão dos canais TV aberta na Globo (apenas para RS), em TV fechada na TNT Sports, via streaming no Rede Furacão, e pelo Youtube no canal CazéTV.

Como chega o Athletico

Uma das apostas do Rubro-Negro é seu estádio com o gramado sintético e a força da torcida, para construir uma boa campanha e retornar à Libertadores. Em campo, Léo Godoy e Pablo podem retornar diante do Colorado, enquanto. Alex Santana, aliás, disputa vaga no meio-campo.

O meia-atacante e ídolo Nikão, que deixou o São Paulo, está de volta ao Athletico-PR após três anos. Contudo, ainda não estará disponível, já que deve chegar à capital paranaense somente no final de semana.

Como chega o Internacional

Para medir forças com o Furacão, Coudet pode preservar pontualmente e promover mudanças táticas e de peças devido ao piso sintético da Arena. Além da sequência intensa do calendário, visto que o confronto com a equipe paranaense é o quarto em apenas onze dias. Assim, nomes como Mercado e Borré podem ser preservados.

Por fim, na lista de lesionados estão Fernando (lesão no ombro direito), Aránguiz (entorse no tornozelo direito), Alan Patrick e Hyoran (ambos com lesão muscular na coxa esquerda) e Valencia (edema ósseo no pé direito).

ATHLETICO X INTERNACIONAL

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 21/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, Christian, Zapelli, Cuello, Canobbio, Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Thiago Maia; Wesley, Bruno Henrique, Wanderson; Mauricio; Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.