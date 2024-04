Fluminense vence Vasco no primeiro clássico carioca do Brasileirão-2024

Deu Fluminense no primeiro clássico carioca do Brasileirão-2024. Com gols de Ganso e Martinelli, um em cada tempo, o Tricolor derrotou por 2 a 1 o Vasco na tarde deste sábado (20) no Maracanã. Vegetti descontou. O clássico teve polêmica no primeiro tempo, quando os cruz-maltinos reclamaram de pênalti após toque de mão de Manoel dentro da área.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz chega a quatro pontos, pulando provisoriamente para a setima colocação. Por outro lado, o Cruz-Maltino segue estacionado nos três pontos, em 13º na tabela.

Domínio tricolor e polêmica

As equipes mostraram equilíbrio nas ações até os dez minutos, quando Marcelo fez passe espetacular na cabeça de Ganso, que nem precisou subir – Maicon só ficou olhando a bola e não foi para o combate. Em vantagem no placar, o Fluminense tentou envolver o Vasco com troca de passes no ataque. Mas aos 14, veio o grande lance pôlemico da partida. Após bola levantada à meia-altura na área, Vegetti mandou de primeira para o gol e a bola bateu na mão de Manoel. Os jogadores cruz-maltinos pediram pênalti, mas o VAR não viu pênalti.

O Fluminense seguiu com mais posse e nas vezes em que perdia a bola, mantinha os jogadores no campo ofensivo. Cano teve chance de ampliar, mas errou na pontaria. Por outro lado, o Vasco buscava tirar o espaço à espera de uma bola para contragolpear. Na reta final, o time teve oportunidades com Vegetti e Piton.

Vasco muda da água para o vinho, mas Flu vence

As equipes voltaram frenéticas para a etapa final. Aos sete minutos, Martinelli iniciou contra-ataque e no complemento da jogada chutou no canto para ampliar. O Cruz-Maltino, aliás, abriu o meio-campo com mexidas no intervalo, ficando com mais atacantes do que marcadores. Assim, Hugo Moura recebeu bola na intermediária e levantou na área para Vegetti cabecear firme – a bola bateu no travessão e entrou.

Aos 29, David recuperou a bola após falha da defesa e deu bonito passe para Vegetti, que invadiu a área tricolor e bateu na saída de Fábio. A arbitragem, porém, apontou impedimento. Pouco antes, Marquinhos havia acertado o travessão de Léo Jardim. Na reta final, o Vasco partiu para cima e deixou espaços para jogadas do Tricolor. Léo Jardim salvou o time com duas grandes defesas. Aos 50′, logo depois de John Kennedy perder ótima oportunidade de matar o jogo, Clayton poderia ter igualado o placar, mas desperdiçou chance inacreditável. Na tentativa de driblar o goleiro Fábio, chutou para fora.

FLUMINENSE 2X1 VASCO

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data: 20/04/2024 (sábado)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 25.842 presentes (23.123 pagantes) / R$ 1.443.877,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antônio Carlos, intervalo) e Marcelo; André, Martinelli e Ganso (Lima, 28’/2ºT); Marquinhos (Douglas Costa, 42’/2ºT), Arias e Cano (John Kennedy, 42’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza (Zé Gabriel, 25’/2ºT), Mateus Carvalho (Hugo Moura, intervalo) e Galdames (Erick Marcus, intervalo); Rossi (Rayan, intervalo), David (Clayton, 48’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

Gols: Ganso, 10’/1ºT (1-0); Martinelli, 7’/2ºT (2-0); Vegetti, 10’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Felipe Melo, Ganso, André, Lima (FLU); Mateus Carvalho, Galdames, Zé Gabriel, Vegetti, Hugo Moura (VAS);

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.