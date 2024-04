Atlético-GO x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em reconstrução após a demissão de Thiago Carpini, o São Paulo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e deixar a zona de rebaixamento. Assim, o Tricolor Paulista mede visita o Atlético-GO neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia. Os donos da casa também estão no Z4 e sofreram o revés para o Botafogo, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (18).

A equipe paulista, por sua vez, sucumbiu diante do Flamengo no Maracanã, ao perder por 2 a 1. Nesse sentido, caberá a Milton Cruz fazer a transição para a chegada de Luis Zubeldía, técnico argentino, que tem quase tudo certo para se tornar o substituto de Thiago Carpini, demitido durante a semana.

Onde assistir

O confronto deste domingo (21) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Atlético-GO

Na busca pela primeira vitória na competição, o Dragão terá o retorno de Alex Vinícius, que estava suspenso diante do Botafogo, assim como de Adriano Martins, que se recuperou de um corte na cabeça. Dessa forma, Luiz Felipe e Pedro Henrique deixam o time.

No meio-campo, Roni, recuperado de lesão muscular na coxa, pode ser a novidade no lugar de Rhaldney e estrear na Série A. Ele estava fora desde o jogo de ida da final do Campeonato Goiano, quando de lesionou.

Como chega o São Paulo

Sem vencer no Brasileirão, o Tricolor entrará em campo sob o comando do auxiliar Milton Cruz e ainda aguarda a chegada de Luis Zubeldía. Thiago Carpini, aliás, não suportou mais uma derrota e o time na zona de rebaixamento e acabou sendo demitido pela diretoria ao longo da semana.

Por fim, o treinador não terá à disposição o volante Luiz Gustavo, o meia James Rodríguez, os atacantes Lucas e Wellington Rato e o lateral-direito Rafinha.

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data e horário: 21/4/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antonio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo (Galoppo); Luciano, Calleri e Ferreira. Técnico: Milton Cruz (interino)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.