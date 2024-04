Diniz celebra vitória do Fluminense e fim de jejum em clássicos: ‘Não vai dar para criar caos’

Com gols de Ganso e Martinelli, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã. Além de garantir mais três pontos no Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz também interromperam uma sequência de 13 clássicos sem vencer. O técnico tricolor, dessa forma, celebrou a vitória na entrevista coletiva e fez questão de mandar uma indireta para imprensa.

Vitória do Fluminense no clássico

“É sempre bom ganhar. Afinal, quebrou os 13 clássicos sem vencer. Essa notícia não dava pra ficar. Muita gente vai ficar triste, não vai dar para criar caos. Até recapitulando, muito clássico que a gente deixou de ganhar na conta foi por causa da Libertadores e da Recopa. Se tivesse um outro jogo, a gente teria que poupar e poderia ser que não ganhasse. As pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto para polemizar”, afirmou Diniz.

Em seguida, Fernando Diniz afirmou que os jogadores tricolores precisam conquistar bons resultados como visitante em 2024.

“Jogar no Maracanã é uma força muito grande do time. O que a gente precisa é voltar a pontuar bem fora de casa, que é uma coisa que fizemos bastante em 2022 e não conseguimos tanto em 2023. Afinal, muitos jogos que fizemos fora, em 2023, jogamos com time alternativo. Isso nos dificultava. A gente espera esse ano jogar e pontuar de uma maneira mais equilibrada. A gente precisa melhorar fora”, completou Diniz.

Aliás, o Fluminense agora em entra em campo na próxima quinta-feira (25/04), diante do Cerro Porteño, às 19h (de Brasília), no General Pablo Rojas (Paraguai), pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Em seguida, os jogadores tricolores jogam diante do Corinthians, no domingo (28/04), às 16h, na Neo Química Arena (São Paulo), pela quarta rodada do Brasileirão.

