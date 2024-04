Após vitória sofrida do Santos, Carille reconhece erros do time

Após o jogo do Santos contra o Paysandu pela Série B do Brasileiro, o treinador do Peixe, Fábio Carille, analisou o 2 a 0 do placar. Afinal, a vitória só saiu no segundo tempo, depois de uma etapa inicial sofrível, na Vila Belmiro de portões fechados.

“O primeiro tempo foi muito lento. Muito erro de passe por dentro”, reconheceu o técnico.

Para Carille, as sucessivas falhas do time santista inflaram o moral do rival.

“O Paysandu foi criando confiança. A gente já tinha visto que era um time organizado. A partir do momento que você rouba e erra, se torna mais difícil a pressão. O adversário vai ganhando volume. Essa foi nossa cobrança no intervalo”, afirmou.

No vestiário, portanto, o time se preparou para retornar a campo com outra postura. Assim, na visão do técnico, o rendimento cresceu, já que o time melhorou e chegou mais no campo do adversário. Mas não tanto como deveria.

“Sabemos que ficamos abaixo do que podemos jogar pelo Paulista que fizemos. Essa foi a cobrança”, disse.

Alterações de Carille deram certo na etapa final

As mudanças no segundo tempo que resultaram na vitória passaram tanto pela defesa como pelo ataque. Afinal, nas laterais, Rodrigo Pereira substituiu Aderlan e Chermont entrou no lugar de Hayner; já no ataque, Furch ocupou a vaga de Enzo e Pedrinho substituiu Otero. Deu certo. Aos 23, Pedrinho passou por três com a bola e deu um chute certeiro. Já no finzinho da partida, o meia-atacante deu novo chute e o goleiro defendeu, mas, no rebote, Guilherme aproveitou a deixa para marcar o segundo tento do Peixe.

O próximo jogo do Santos será na sexta-feira (26/4), às 20h, contra o Avaí na Ressacada, o estádio do adversário, em Florianópolis (SC).

