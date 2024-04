Atlético se impõe e vence Cruzeiro pela primeira vez na Arena MRV

Com amplo domínio no clássico deste sábado (20), o Atlético, enfim, conseguiu sua primeira vitória sobre o Cruzeiro na Arena MRV. O Galo, aliás, precisou de apenas uma etapa para pulverizar o rival. Fez 3 a 0 na Raposa, gols de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana.

Este foi o quarto duelo entre os históricos rivais na nova casa do Galo — até então, a Raposa havia triunfado em duas partidas, além de um empate.

Com o resultado, o time comandado por Gabriel Milito chega a cinco pontos e assume provisoriamente o quinto lugar na tabela. Por outro lado, o Cruzeiro perde pela primeira vez na competição, após um triunfo e um empate. Fica, portanto, com quatro pontos, na provisória nona colocação.

Primeiro tempo: só deu Galo!

O domínio do Galo veio logo nos minutos iniciais. O primeiro lance de perigo ocorreu aos 13′, quando Guilherme Arana exigiu boa defesa do goleiro Anderson. Mas quem abriu o placar foi Zaracho, de meia-bicicleta, completando cruzamento de Scarpa. Logo em seguida, foi a vez de Everson mostrar serviço em chute forte de Matheus Pereira. O Atlético manteve a pressão e ampliou aos 34, com Paulinho desviando uma bomba de Hulk. O Cruzeiro assustou aos com Rafa Silva, mas quem voltou a balançar a rede foi o Galo. Arana arriscou da entrada da área, e Anderson falhou.

Segundo tempo: Atlético administra vantagem

O Cruzeiro precisava de uma reação no retorno do intervalo, mas o Atlético atuou de forma inteligente, valorizando a posse de bola. Assim, evitou correr riscos diante de um adversário que desorganizava ainda mais com o passar do tempo. Ainda, assim, as equipes tiveram chances de mexer no placar. Mas o setor defensivo das equipes sobressaiu na segunda etapa. Fim de jogo: Galo 3 a 0.

ATLÉTICO-MG 3X0 CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data: 20/04/2024 (sábado)

Local: Arena MRV, Belo Hoprioznte (MG)

Público e Renda: –

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Jemerson (Mauricio Lemos), Battaglia (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alisson; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris (Gabriel Veron), João Marcelo e Marlon; Filipe Machado (Zé Ivaldo), Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra

Gols: Zaracho, 24’/1ºT (1-0); Paulinho, 34’/1ºT (2-0); Arana, 46’/1ºT (3-0)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Alex dos Santos (SC)

VAR:Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartão Amarelo: Mauricio Lemos, Paulinho (ATL); João Marcelo, Lucas Silva (CRU);

Cartão Vermelho: –

