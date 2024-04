Paulinho cobra empenho do time após nova derrota do Corinthians

O atacante Paulinho, do Corinthians, não escondeu a decepção com mais um resultado negativo do Timão neste Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (20/4), no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. Assim, a equipe sai da terceira rodada com apenas 1 ponto, perto da zona de rebaixamento.

“Sempre fui transparente e vou ser o primeiro a defender os mais novos. Mas temos que melhorar. Não temos mais tempo para erros”, afirmou.

Em três rodadas, apenas 1 ponto

A falta de tempo que Paulinho mencionou tem explicação. Afinal, o Corinthians está patinando desde o começo do Brasileirão 2024, neste mês de abril. A estreia, no dia 14, foi com empate em 0 a 0 com o Atlético Mineiro. Três dias depois, derrota para o Juventude por 2 a 0. E hoje, mais uma derrota. Saldo na tabela: 1 ponto.

“Sabemos da responsabilidade. Todo mundo tem nque saber o que é jogar no Corinthians. Como um dos mais experientes, a gente tá aqui pra falar, pra botar a cara”, disse o camisa 8 corintiano.

Mudanças ousadas na etapa final

Em recuperação após tratamento de lesão, Paulinho só entrou em campo aos 38′ do segundo tempo, no lugar de Fausto Vera. Assim, foi reforçar uma equipe que até melhorou na etapa final, quando Pedro Henrique chegou a marcar um gol (anulado por impedimento) e mudanças do técnico António Oliveira causaram surpresa. Wesley, na lateral, foi uma ousadia que funcionou. Inclusive, ele deu um chute certeiro, que obrigou Cleiton a uma grande defesa. Mas nada deu certo para o Corinthians.

“Não estamos fazendo o suficiente. Quem está no Corinthians sabe da cobrança. O torcedor tem direito de cobrar”, finalizou Paulinho.

