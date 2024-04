Goleiro do Cruzeiro reconhece falha contra o Atlético e se desculpa com a torcida

O goleiro Anderson reconheceu sua falha na derrota do Cruzeiro por 3 a 0 para o Atlético na noite deste sábado (20), na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão. Visivelmente abatido, o jogador de 26 anos pediu desculpas à torcida celeste.

“No terceiro gol, falhei também, o que dificultou ainda mais para fazermos alguma coisa diferente na volta do intervalo. Deram uma diminuída e conseguimos fazer o nosso jogo. Mas já era tarde. Era muito difícil inverter um placar desse na casa do adversário. Mas temos que ir trabalhar, pois terça-feira temos um jogo importante”, iniciou.

Goleiro explica ação equivocada

Anderson falhou no terceiro gol do Atlético, anotado pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, aos 46 minutos da primeira etapa. Zaracho e Paulinho já haviam marcado para o Galo aos 24 e 35 minutos, respectivamente.

“Peço desculpas a todos. Foi um lance equivocado da minha parte, na escolha de fazer a defesa. Assumo a responsabilidade do que for preciso. Hoje (sábado) a noite é longa, mas é ter pezinho no chão, humildade, e continuarmos o trabalho”, disse Anderson, antes de dar explicações sobre o lance:

“Foi uma parte totalmente técnica ali. Me calculei para um tipo de bola e acabou fazendo outro movimento, não posso fazer isso. No nível que estou atuando não posso cometer esse tipo de erro. É trabalhar para que isso não se repita”.

No clube celeste desde janeiro de 2023, Anderson soma quatro partidas pela Raposa e assumiu a titularidade há uma semana, com a saída de Rafael Cabral (negociado com o Grêmio, em troca do arqueiro Gabriel Grando).

Com o resultado, o Cruzeiro caiu da quinta posição para a nona, com 4 pontos. Já o Atlético subiu da 13ª para a quinta, com 5. A terceira rodada será concluída neste domingo (21), com um jogo a ser reagendado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.