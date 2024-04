‘Venceu quem tem estádio’: Atlético posta ‘sequência de cutucadas’ no Cruzeiro

A primeira vitória do Atlético sobre o arquirrival Cruzeiro na Arena MRV, ocorrida na noite deste sábado (20), rendeu provocações além do “chororô” de Guilherme Arana após balançar a rede no terceiro gol.

Logo após o apito final no clássico válido pela terceira rodada do Brasileirão, os telões do estádio exibiram uma provocação à Raposa, que sedia suas partidas no Mineirão, embora o local não seja de sua propriedade.

“Atenção, torcedor: venceu quem tem estádio”.

As provocações seguiram nas redes sociais, com uma “sequência de cutucadas” no perfil oficial do Atlético no X.

“Assim como o nosso rival, o tabbbu ficou em segundo plano na Arena MRV! Voltem sempre”.

“Ganhamos no Mineirão, ganhamos na Arena MRV… só não ganhamos na casa deles porque eles não têm”.

Houve, ainda, uma brincadeira do Atlético com o placar do duelo. Afinal, as letras ‘E’ foram substituídas em uma frase pelo número ‘3’.

Confira abaixo as provocações postadas pelo clube alvinegro:

Em casa, venceu quem tem estádio. ????? Eles tremem. Tudo normal em Minas Gerais! ???????? pic.twitter.com/gcdFdXHJgv — Atlético (@Atletico) April 21, 2024

Assim como o nosso rival, o tabbbu ficou em segundo plano na @ArenaMRV! Voltem sempre! ???? — Atlético (@Atletico) April 21, 2024

S3MPR3 QU3 O GALO VAI JOGAR! ????????? pic.twitter.com/w3WgLuWAEH — Atlético (@Atletico) April 21, 2024

?????? Ganhamos no Mineirão, ganhamos na @ArenaMRV… Só não ganhamos na casa deles porque eles não têm. ???? — Atlético (@Atletico) April 21, 2024

Chegou a hora, vais me pagar… ?????????????? pic.twitter.com/o3pQE7w8si — Atlético (@Atletico) April 21, 2024

