Invicto no Atlético, Milito rasga elogios ao time após vitória no clássico

Gabriel Milito ampliou sua invencibilidade no Atlético com a incontestável vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro na noite deste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador de 43 anos foi oficializado pelo Galo em 25 de março, cinco dias após a demissão de Luiz Felipe Scolari. Até o momento, são sete jogos: quatro vitórias e três empates. Dois triunfos, inclusive, foram diante da Raposa.

Após o resultado deste sábado, na Arena MRV, Milito não escondeu sua satisfação e rasgou elogios à postura da equipe alvinegra. Porém, pontuou que ainda há coisas a serem corrigidas na Cidade do Galo.

“Feliz pelo jogo, comportamento e resultado. Sempre teremos algo a melhorar. Isso não quer dizer que, por termos vencido, está tudo bem. Assim como não estava tudo errado quando empatamos com o Criciúma. Todas as partidas deixam alguma aprendizagem. Temos que aprender as diferentes situações que vão ocorrendo para sermos melhores. Foi muito importante vencer o clássico e, principalmente, da forma que ganhamos”, destacou o treinador.

Battaglia improvisado na zaga

Ao ser perguntado sobre a escalação para o clássico, somente com Jemerson na condição de zagueiro de ofício, e Battaglia ao lado dele no setor, Milito deu explicações.

“Battaglia como zagueiro era muito importante para o início do jogo e também porque Matheus Pereira jogou de centroavante, falso 9, no último jogo. Queríamos que Rodrigo o controlasse. Poderia ter jogado um zagueiro de origem, mas sentimos que com Battaglia seria melhor a subida até o meio de campo. Ele pode se adaptar perfeitamente nesta posição, assim como fez contra o Corinthians”, encerrou Milito.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.