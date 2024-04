Everton vence Nottingham e se afasta da Zona de rebaixamento do Inglês

O Everton conseguiu resultado excepcional na manhã deste domingo (21/4). Em jogo pela 32ª rodada da Premier League, recebeu no Goodson Park, o Nottingham Forest, rival direto na luta contra o rebaixamento, venceu por 2 a 0. Os gols foram de Gana Gueye e McNeil, um em casa tempo. Apesar do bom resultado, o Everton sofreu e viu o Nottingham obrigar o goleiro Pickford a fazer milagre. Ainda saiu reclamando da não marcação de três pênaltis. O jogo teve um grande susto no fim. O português Beto, do Everton sofreu uma concussão e por dez minutos recebeu tratamento antes de sair de maca. Mas lúcido.

Este resultado levou o Everton aos 30 pontos. Ainda em 16º lugar, mas abrindo quatro do Nottingham, o 17º e primeiro fora da zona de rebaixamento. O Luton Town, com 25 pontos, é o primeiro dentro da degola. O resultado é ainda mais importante pois faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição. Além disso, o Nottingham, na próxima rodada, mesmo em casa, não deve conseguir bom resultado diante do tricampeão (e atual líder por pontos corridos) Manchester City.

Everton eficaz

O Nottingham Forest surpreendeu pelo volume ofensivo. Notoriamente um dos times mais retrancados da Premier Legue, saiu do jogo com mais posse (59%) e finalizações 9 a 7. Mas o Everton teve maior eficácia. Depois de 25 minutos muito truncados, o time da casa chegou ao gol aos 30 num chute de fora da área dde Gueye em que o goleiro Sels pulou atrasado. Aos 39, Wood teve tudo para empatar. Afinal, ficou com uma sobra na pequena área e mandou uma bomba. Pòrém, Pickford (goleiro da seleção inglesa) defendeu no reflexo. O time ainda lamentou a não marcação de um pênalti (o VAR considerou lance normal).

No segundo tempo, o Nottingham mais uma vez lamentou que um pênalti de Ashley Young não foi marcado e um gol incrível que Gibbs-White perdeu, ao chutar para fora uma bola que recebeu livre na área pela esquerda. Como quem não faz leva, aos 31 Mc Neil mandou de fora da área no canto esquerdo de Sels, desta vez sem defesa.

Jogador tem concussão

Ja nos acréscimos um susto. Gibbs-White se chocou com Beto na intermediaria de defesa O jogador do Nottingham logo se recuperou. Mas Beto precisou de atendimento e após dez minutos de tensão saiu de maca e usando oxigênio para respirar melhor. Mas lúcido de mostrando o sinal de legal para a torcida. Para alívio geral.

