Botafogo anuncia Cuiabano e lateral já está no Rio

O Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O Glorioso pagou R$ 7 milhões ao Grêmio por 100% dos direitos do jogador, que vai reforçar um setor em que o time está carente. Afinal, atualmente, o técnico Artur Jorge só dispõe de Marçal – em tratamento de lesão muscular na panturrilha direita – e Hugo. O contrato de Cuiabano com o Glorioso vai até dezembro de 2027.

O lateral já está no Rio e, na chegada ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, declarou que está pronto para fazer bonito.

“Torcedor do Glorioso, pode confiar em mim, no meu potencial. Vou tentar dar meu máximo, trabalhar bastante e, se Deus quiser, vamos conquistar alguma coisa esse ano”, afirmou.

Por enquanto, Cuiabano se limitará ao Brasileiro

Cuiabano deve fazer as avaliações médicas, nos próximos dias, para participar dos treinamentos e se preparar para defender o Alvinegro no Brasileirão. Entretanto, ele não poderá atuar pela Libertadores na primeira fase da competição, já que havia sido inscrito pelo Grêmio. Desse modo, o novo reforço do Botafogo só poderá se juntar aos companheiros na Liberta a partir das oitavas de final, caso o time avance.

Ainda sem Cuiabano, o Botafogo enfrenta o Juventude neste domingo (21/4), às 18h30, em casa, no Estádio Nilton Santos. Em seguida, a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores será na quarta-feira (24/4), às 19h, contra o Universitario , do Peru, também no Nilton Santos.

Venda do lateral pelo Grêmio causou surpresa

Nascido em 16/2/2003, em Cuiabá (MT) – daí seu nome como jogador – Luís Eduardo Soares da Silva se formou nas categorias de base do Grêmio, onde ingressou aos 11 anos de idade. Atualmente, ele estava com poucas oportunidades no time, sob o comando de Renato Portaluppi. E o vice-presidente do Tricolor gaúcho, Antônio Brum, já havia confirmado que venderia Cuiabano dentro de um plano de negociações de jogadores.

“O Grêmio infelizmente vai ter que vender alguns atletas, isso está na rubrica do nosso orçamento”, disse.

Antônio Brum disse, ainda, que o Grêmio recebeu outras propostas por Cuiabano, inclusive do exterior, mas a do Botafogo foi a melhor.

A venda do atleta causou surpresa, já que, para muitos analistas, ele é melhor do que Guilherme, titular da posição. Por sinal, a lateral esquerda do clube gaúcho vive uma fase de seca, já que Reinaldo e Mayk sofreram lesões.

