Torcida do Palmeiras lembra Libertadores de 2021 e provoca o Fla

Antes do pontapé inicial, no Allianz Parque, a torcida do Palmeiras já provocou o Flamengo, adversário pela terceira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, houve uma recepção especial quando os dois times apareceram no campo do Allianz Parque.

Neste domingo (22), na casa alviverde, através de um criativo mosaico, um setor do estádio fez questão de lembrar o gol de Deyverson na final da Libertadores de 2021, contra o próprio Rubro-Negro, em Montevidéu.

O centroavante, hoje no Cuiabá, marcou na prorrogação, aproveitando-se de falha de Andreas Pereira, e decretou o 2 a 1 que marcou o tricampeonato continental do Verdão, na decisão sobre o Flamengo, no Estádio Centenário, no Uruguaio.

Com rivalidades à flor da pele, Palmeiras e Flamengo, aliás, estão iguais em títulos da Libertadores: cada um soma três taças. Vai ter desempate em 2024?

