Bellingham faz nos acréscimos, e Real Madrid vence o Barcelona no Bernabéu

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (L) and Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior vie for the ball during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 21, 2024. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Real Madrid deu um gigantesco passo rumo a mais um título do Campeonato Espanhol. Neste domingo (21), os Merengues levaram a melhor no emocionante El Clásico contra o Barcelona, disputado no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada de La Liga.

Vitória por 3 a 2 com participação importante de Vini Jr, que marcou um gol e deu uma assistência. Mas quem brilhou mesmo foi Jude Bellingham, vice-artilheiro da competição. Foi dele o gol da vitória, já nos acréscimos do segundo tempo.

Triunfo este que faz o Real abrir 11 pontos de vantagem em cima do próprio Barça, com apenas seis jogos faltando. O apito final aconteceu aos gritos de ‘Campeão’ pelos torcedores do Madrid.

Primeiro tempo

O primeiro gol saiu logo aos 5′, com direito a assistência brazuka e falha do goleiro Lunin. Raphinha bateu escanteio da direita buscando o segundo pau. Christensen aproveitou que o arqueiro madridista saiu mal e testou livre para fazer 1 a 0.

A resposta não demorou muito. Lucas Vázquez – um dos melhores em campo – fez jogada espetacular pela direita, deixando Yamal na saudade e sendo derrubado por Cubarsí. Vini Jr foi para a cobrança e deixou tudo igual, aos 18′.

Ainda no primeiro tempo, polêmica: Yamal desviou de calcanhar após escanteio e Lunin defendeu em cima da linha. O VAR entrou em ação para analisar se a bola entrara. Após três minutos de análise, o gol não foi concedido, mantendo a marcação de campo.

O momento era de Yamal. Nos minutos seguintes, a joia do Barça rondou a área do Real Madrid com muito perigo. Primeiro, driblando dois jogadores e indo à linha de fundo antes de ser desarmado. No lance seguinte, deixou Camavinga (que jogara de lateral-esquerdo) para trás e só foi parado na falta pelo francês, no limite da área.

LEIA MAIS: É pra animar e esquentar: Cheerleaders estreiam no Botafogo

Segundo tempo

A segunda etapa perdeu um pouco em intensidade, com os times finalizando menos do que nos primeiros 45′. E o Barcelona voltou a estar na frente. Após as mudanças de Xavi, o time blaugrana encaixou um ataque da esquerda para a direita.

Lamine Yamal cruzou fechado, com veneno, e Ferran Torres (que entrara pouco antes) fez corta-luz para complicar o goleiro Lunin, que deu rebote. A bola ficou nos pés de Fermín López, outro que acabara de entrar. O jovem não desperdiçou e, aos 19′, fez 2 a 1.

Quatro minutos mais tarde, porém, o Real Madrid voltou a empatar o duelo, com nova participação de Vini Jr. O brasileiro disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Lucas Vázquez, livre no segundo pau, finalizou com precisão para empatar o eletrizante clássico.

Mas ainda haveria tempo para ele, o dono do Campeonato Espanhol. Jude Bellingham aproveitou cruzamento da direita de Vázquez e, de primeira, soltou uma bomba para fazer explodir o Bernabéu. O inglês é o vice-artilheiro de La Liga, com 17 gols – atrás apenas de Dobvyk, do Girona.

Telão espetacular

O super telão 360º do Santiago Bernabéu foi inaugurado, enfim, neste El Clásico. Confira fotos do painel.

Próximos jogos

O Real Madrid volta a campo na próxima sexta-feira (26), quando visita a Real Sociedad, pela 33ª rodada de La Liga. Já o Barcelona, que só tem o Espanhol pela frente na temporada, enfrenta o Valencia, em casa, na outra segunda-feira (29).

Real Madrid 3 x 2 Barcelona

Campeonato Espanhol – 32ª rodada

Data e horário: 21/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni e Camavinga (Fran Garcia, 26’/2ºT); Kroos (Brahim Díaz, 26’/2ºT), Modric, Valverde e Bellingham; Vinicius Jr (Joselu, 38’/2ºT) e Rodrygo (Eder Militão, 29’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti.

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi, Cancelo; Gündogan, Christensen (Fermín López, intervalo), Frenkie de Jong (Pedri, 51’/1ºT); Yamal, Lewandowski (Ferran Torres, 19’/2ºT) e Raphinha (João Félix, 19’/2ºT). Técnico: Xavi Hernández.

Gols: Christensen, 6’/1ºT (0-1); Vini Jr (pên), 18’/1ºT (1-1); Fermín López, 24’/2ºT (1-2); Lucas Vázquez, 28’/2ºT (2-2); Jude Bellingham, 45’/2ºT (3-2)

Árbitro: César Soto Grado

VAR: José María Sánchez Martínez

Cartão amarelo: Camavinga, Vini Jr, Modric (REA); Koundé, Cubarsí (BAR)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.